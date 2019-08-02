Suriye'ye insani yardım

İHH İnsani Yardım Derneği tarafından Suriye'nin İdlib ve Afrin bölgesine 3 tır un ve su gönderildi.

İskenderun Atatürk Anıt Alanı'ndaki uğurlama töreninde konuşan AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Türkiye'nin, vicdan ve merhametin son adası olduğunu söyledi.

Bu toprakların, her zaman mazlum ve mağdurun yanında olduğunu ifade eden Özel, tırların sağ salim yerine ulaşmasını temenni etti.

Hatay İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Ahmet Yetim de tarihten aldıkları inançla kendilerini tüm mazlum ve mağdur coğrafyalara ulaşmak zorunda hissettiklerini belirtti.

Yaklaşık değeri 90 bin lira olan 2 tır un ve bir tır suyu Suriye'nin İdlib ve Afrin bölgelerine göndereceklerini aktaran Yetim, yardımların hayırlı olmasını diledi.

Okunan Kuran-ı Kerim ve edilen duayla 3 tır yardım Suriye'ye uğurlandı.

Uğurlama törenine İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Keskin, İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Mithat Tolunay, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA