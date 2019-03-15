Suriye'ye İnsani Yardım

Bereket Şehri Uluslararası İnsani Yardım Derneği ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından temin edilen un, gıda, hijyen ve bebek bezi yüklü 7 tır, Suriye'ye gönderildi.

İç savaş nedeniyle Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı ve İdlib bölgesinde zor günler geçiren sivillere yönelik düzenlenen yardım kampanyası kapsamında temin edilen yardımlar, İHH Kilis Koordinasyon Merkezi'ne getirildi.

Bereket Şehri Uluslararası İnsani Yardım Derneği gönüllüsü futbolcu Jacques Faty, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, gönüllü olarak Kilis'e gelerek yardımları teslim ettiğini belirtti.

Türkiye'deki çok tanınan futbolcularla hazırladıkları proje kapsamında topladıkları malzemelerin ulaştırılmasındaki katkılarından dolayı İHH'ya teşekkür ettiklerini ifade eden Faty, "Biz buraya Suriye'ye yardım için geldik. Bin 500 gıda kolisi, bin 500 bebek bezi, bin 300 un ve bin 500 hijyen kolisi var. Bunlar 7 bin 500 aileye ulaşacak. Yardımda bulunan futbolcularımız, Demba Ba, Moussa Sow, Aatif Chahechouhe ve Mevlüt Erdinç'tir. Biz bu yardımı yapmayı bir borç olarak biliyoruz. O yüzden Türkiye'deyiz."diye konuştu.

Avrupa'da Müslümanlara karşı olan düşmanlığın sebebinin Osmanlı'nın 600 sene hüküm sürmesinden kaynaklandığını aktaran Faty, "Müslümanlığın gücünü, kuvvetini biliyorlar ve bunun tekrardan olmasını istemiyorlar ve ellerinden geleni yapıyorlar. Ben Türkiye'ye inanıyorum ve güveniyorum, o yüzden buradayım. Türkiye'de yeniden birleşeceğiz. Türkiye'nin liderliği altında biz her şeyi başaracağız."ifadelerini kullandı.

İHH Kilis Koordinasyon Merkezi Suriye Koordinatörü Serkan Öktem de İHH olarak Bereket Şehri ile ortaklaşa yapmış oldukları proje kapsamında temin edilen yardımları asıl sahiplerine ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

İnsani yardım malzemelerinin bulunduğu tırlar Suriye'ye uğurlandı.

Kaynak: AA