Suriye'ye Geri Dönüş İçin Hangi Koşullar Sağlanmalı? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Suriye'ye Geri Dönüş İçin Hangi Koşullar Sağlanmalı?

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

Suriye'de Mart 2011'de başlayan iç savaş gerekçesiyle Türkiye'de yıllardır yaşayan Suriyeliler açısından ülkelerine geri dönüş için sağlık, eğitim, barınma gibi temel ihtiyaçlar yanı sıra Şam rejimince yasal koşullar sağlanması ortak beklentiler olarak sıralanıyor.

Suriye'de Mart 2011'de başlayan iç savaş gerekçesiyle Türkiye'de yıllardır yaşayan Suriyeliler açısından ülkelerine geri dönüş için sağlık, eğitim, barınma gibi temel ihtiyaçlar yanı sıra Şam rejimince yasal koşullar sağlanması ortak beklentiler olarak sıralanıyor

DailyMotion.com - Güncel

Türkiye, Suriye, Savaş, Mart, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title