Suriye'ye Geri Dönüş İçin Hangi Koşullar Sağlanmalı?

Suriye'de Mart 2011'de başlayan iç savaş gerekçesiyle Türkiye'de yıllardır yaşayan Suriyeliler açısından ülkelerine geri dönüş için sağlık, eğitim, barınma gibi temel ihtiyaçlar yanı sıra Şam rejimince yasal koşullar sağlanması ortak beklentiler olarak sıralanıyor

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