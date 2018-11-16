Suriye'ye Bir Destek de Albaraka Türk'ten

Albaraka Türk, Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İnsan Eğitimi Kültür ve Yardımlaşma Vakfı iş birliğiyle, Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesinde savaştan zarar gören Şehit İsa Hasun El Cebeli Okulu'nun restorasyon çalışmalarına destek vererek, bin 215 öğrencinin yeniden eğitim almasına katkıda bulundu.



Albaraka Türk'ün açıklamasına göre, banka, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İnsan Eğitimi Kültür ve Yardımlaşma Vakfı iş birliğiyle, Suriye'de savaştan zarar gören ve kullanılamaz hale gelen Fırat Kalkanı Bölgesi'ndeki okulu restore ederek yeniden eğitim ve öğretime kazandırdı.



Bankanın desteğiyle, Suriye El Bab'taki Şehit İsa Hasun El Cebeli Okulu'nun restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından, İnsan Eğitimi Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Dış İlişkiler Koordinatörü Yasir Feten ve Albaraka Türk Stratejik Planlama Müdürü Osman Çelebi okula bir ziyaret gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen ziyarette bin 215 öğrenciye kitap ve kırtasiye malzemesinin yanı sıra bot, mont, atkı, bere ve eldiven setleri hediye edildi.



"Devlet, özel sektör ve STK'lar desteklerini sürdürecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çetin, Suriyeli öğretmen, öğrenci ve ailelerinin normal yaşam döngüsüne kavuşmalarına bir nebze de olsa katkıda bulunmuş olmaktan dolayı son derece mutlu olduklarını bildirdi.

Suriye'de 2011'den beri süren savaşın yansımalarının Türkiye'yi yoğun bir şekilde etkilediğini kaydeden Çetin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bazı bölgelerde savaş devam ederken devletimizin özellikle sınır bölgesindeki yoğun etkisiyle savaşın yaraları sarılmaya çalışılıyor. Resmi kaynaklara göre ekim itibariyle 3,5 milyon Suriyeli Türkiye'de yaşamını sürdürüyor ancak kendi ülkelerinde yaşam mücadelesi veren Suriyeliler de var. Yaşanan insani krize Albaraka Türk olarak kayıtsız kalamadık ve İnsan Eğitimi Kültür ve Yardımlaşma Vakfı ile Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol doğrultusunda Fırat Kalkanı Bölgesi'ndeki okulun restorasyonunu gerçekleştirdik.

Bu sayede, bölgede yaşayan çocuklar devletimizin güven ortamı sağladığı sokaklarda rahatça yürüyerek okullarına gidebilecek ve eğitimlerine devam edebilecekler. Aileleri her sabah onları okula göndermek için hazırlayacak, öğretmenleri okulda karşılayacak. Bir okulun restore edilmesiyle aslında birçok insan zamanla normal yaşam döngüsüne kavuşacak. İnanıyorum ki devletimiz, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör bu tarz iş birlikleri ile desteklerini sürdürmeye devam edecek."