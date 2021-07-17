Suriye'ye Bayram İzni Uzatılması Hk

Geçici koruma statüsündeki yabancıların Akçakale Kara Hudut Kapısından Suriye ülkesine bayramlaşma amacıyla 07/07/2021 itibaren başlayan Türkiye'den çıkış işlemleri, bayram günleri dahil 25. 07. 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Geçici koruma statüsündeki yabancıların Akçakale Kara Hudut Kapısından Suriye ülkesine bayramlaşma amacıyla 07/07/2021 itibaren başlayan Türkiye'den çıkış işlemleri, bayram günleri dahil 25. 07. 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Suriyeden Türkiye'ye dönüş işlemleri 26/07/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Çıkış yapmak isteyen yabancılar aşağıdaki adresten randevu alabilirler. www. suriyebayramiznirandevu. com

Kaynak: Habermetre