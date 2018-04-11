Suriye'ye Atılan Füzeler Düşürülecek, Atıldıkları Yerler Vurulacak" (2)

Rusya'nın Lübnan Elçisi Alexander Zasypkin, Salı günü Hizbullah'ın televizyon kanalında yaptığı konuşmada, "Amerikalılar Suriye'yi vurmaya kalkarsa, attıkları füzeler düşürülecek ve hem de bu füzeler nereden fırlatılıyorsa oraları da vurulacak" dedi.

Elçi Zasypkin, konuşmasında, Rusya Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından 13 Mart tarihinden yapılan, Suriye'ye karşı herhangi bir ABD saldırısında, Rusya'nın hem atılan füzelerin düşürüleceği ve füzelerin fırlatıldığı bölgelerin vurulacağı açıklamasını destekledi.

Hizbullah'a ait al-Manar televizyon kanalına konuşan Zasypkin, "Eğer Suriye'ye karşı bir saldırı olursa önce füzeler havada vurularak düşürülecek, sonra da füzelerin atıldığı bölgeler vurulacak" dedi.