Suriye'ye Atılan Füzeler Düşürülecek, Atıldıkları Yerler Vurulacak"

Suriye'ye Atılan Füzeler Düşürülecek, Atıldıkları Yerler Vurulacak"

Rusya'nın Lübnan Elçisi Alexander Zasypkin, Hizbullah'ın televizyon kanalında yaptığı konuşmada, "Amerikalılar Suriye'yi vurmaya kalkarsa, attıkları füzeler düşürülecek ve hem de bu füzeler nereden fırlatılıyorsa oraları da vurulacak" dedi.

Suriye'ye Atılan Füzeler Düşürülecek, Atıldıkları Yerler Vurulacak

Rusya'nın Lübnan Elçisi Alexander Zasypkin, Hizbullah'ın televizyon kanalında yaptığı konuşmada, "Amerikalılar Suriye'yi vurmaya kalkarsa, attıkları füzeler düşürülecek ve hem de bu füzeler nereden fırlatılıyorsa oraları da vurulacak" dedi

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