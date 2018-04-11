Suriye'ye Atılan Füzeler Düşürülecek, Atıldıkları Yerler Vurulacak"
Rusya'nın Lübnan Elçisi Alexander Zasypkin, Hizbullah'ın televizyon kanalında yaptığı konuşmada, "Amerikalılar Suriye'yi vurmaya kalkarsa, attıkları füzeler düşürülecek ve hem de bu füzeler nereden fırlatılıyorsa oraları da vurulacak" dedi.
11 Nisan 2018 Çarşamba 11:50
Rusya'nın Lübnan Elçisi Alexander Zasypkin, Hizbullah'ın televizyon kanalında yaptığı konuşmada, "Amerikalılar Suriye'yi vurmaya kalkarsa, attıkları füzeler düşürülecek ve hem de bu füzeler nereden fırlatılıyorsa oraları da vurulacak" dedi