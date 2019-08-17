Suriye'ye askeri sevkiyat yapıldı

Suriye'ye askeri sevkiyat yapıldı

Suriye'ye askeri sevkiyat yapıldıKİLİS - Suriye'deki askeri birliklere takviye olarak Kilis'ten askeri araç ile personel sevk edildi.

17.08.2019 10:08
Suriye'ye askeri sevkiyat yapıldı

Suriye'ye askeri sevkiyat yapıldı
KİLİS - Suriye'deki askeri birliklere takviye olarak Kilis'ten askeri araç ile personel sevk edildi.
Sabaha karşı Batı illerinden gelen askeri personelleri taşıyan araçlar, Kilis'in Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye'de konuşlu bulunan askeri üst bölgelerine takviye amaçlı gitti. Askeri sevkiyatların aralıklarla devam ettiği öğrenildi.

Suriye'ye askeri sevkiyat yapıldı
Kaynak: İHA
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