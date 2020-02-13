Suriye'ye askeri sevkiyat sürüyor

13.02.2020 15:39 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:39

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki gözlem noktalarına askeri sevkiyatı sürüyor.



Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen tank, zırhlı personel taşıyıcı ve çeşitli askeri araçlar Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Suriye sınırına yakın bir noktada bekletilen askeri araçlar, hazırlıklarının yapılmasının ardından Suriye'nin İdlib kentindeki gözlem noktalarına sevk edilecek. - HATAY

Kaynak: İHA