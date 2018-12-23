Suriye'ye Askeri Sevkiyat Akşam Saatlerinde Hızlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından akşam saatlerinde Suriye'ye askeri sevkiyat hızlandı.

Hatay istikametinden gelen mühimmat yüklü askeri araçlar, iş makineleri ile zırhlı araçlar Kilis'e geldi. Buradan Elbeyli ilçesi üzerinden geniş güvenlik önlemleri altında Suriye'ye hareket etti. Akşamüzeri de 50'den fazla boş tır ve mühimmat aracı Hatay tarafına hareket ederek, tank, fırtına obüs, askeri araçlar ile mühimmat almaya gitti. Askeri sevkiyatın peyderpey devam edeceği bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İHA