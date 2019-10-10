Suriye'ye askeri sevkiyat (2)
SEVKİYAT GECE DE DEVAT ETTİYurdun çeşitli bölgelerinden yola çıkarılan TIR'lara yüklü personel taşıyıcıları, tank ve obüsler Kilis'e ulaştı.
10.10.2019 23:16
SEVKİYAT GECE DE DEVAT ETTİ
Yurdun çeşitli bölgelerinden yola çıkarılan TIR'lara yüklü personel taşıyıcıları, tank ve obüsler Kilis'e ulaştı. Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Hudut Kapısı'ndan Suriye'ye geçen askeri konvoydaki araçların El Bab'daki üs bölgelerine konuşlandırılacağı öğrenildi.
Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS,
Kaynak: DHA