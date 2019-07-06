Suriye'ye askeri sevkiyat
Suriye'ye askeri sevkiyatKİLİS - Kilis'te, Suriye'de görev yapan askeri birliklere takviye amaçlı personel ile askeri araç gönderildi.
Suriye'ye askeri sevkiyat
KİLİS - Kilis'te, Suriye'de görev yapan askeri birliklere takviye amaçlı personel ile askeri araç gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Akşam saatlerinde çeşitli birliklerden yola çıkan askeri personel ile askeri araçlar, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'deki askeri birlikleri takviye amaçlı gönderildi. Askeri sevkıyatların peyder pey devam ettiği bildirildi.
Kaynak: İHA
YORUMLAR
Merkez Bankası eski Başkanı Yılmaz'dan Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına ilişkin değerlendirme
Son Dakika Haberleri