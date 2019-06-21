Suriye'ye askeri araç ve komando takviyesi

Hatay'dan Suriye sınırına askeri araç ve komando takviyesi yapıldı. Türkiye'nin Fırat'ın Doğusuna yapacağı operasyon için Türkiye'nin değişik birliklerinden 100 yakın gelen bordo bereli komandolar Kırıkhan ilçesine akşam saatlerinde girdi. Kırıkhan çevre yolundan ZPT araçları polis eskort eşliğinden ilçeden ayrıldı. Öte yandan, Kırıkhan Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan cephanelik çok sayıda askeri tırların giriş yaptığı gözlendi.

(İsmet Biçen/İHA)

Kaynak: İHA