Suriye'ye askeri araç ve komando takviyesi
Hatay'dan Suriye sınırına askeri araç ve komando takviyesi yapıldı.
Hatay'dan Suriye sınırına askeri araç ve komando takviyesi yapıldı.
Türkiye'nin Fırat'ın Doğusuna yapacağı operasyon için Türkiye'nin değişik birliklerinden 100 yakın gelen bordo bereli komandolar Kırıkhan ilçesine akşam saatlerinde girdi. Kırıkhan çevre yolundan ZPT araçları polis eskort eşliğinden ilçeden ayrıldı.
Öte yandan, Kırıkhan Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan cephanelik çok sayıda askeri tırların giriş yaptığı gözlendi. - HATAY
Kaynak: İHA
AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Ulaşım ve su indirimi AK Parti'nin teklifi, CHP'nin teklifi farklı
Yıldırım'dan İmamoğlu'nun "Çay daveti için bekliyorum" çağrısına yanıt: Pazar geçsin çayımızı içeriz
Son Dakika Haberleri