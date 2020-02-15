Suriye'ye asker sevkiyatı (2)

15.02.2020 19:05 | Son Güncelleme: 15.02.2020 19:06

SEVKİYAT GÜN BOYU SURDÜ

Suriye'de konuşlandırılmak üzere çeşitli illerden sevk edilen zırhlı iş makineleri ve mühimmat taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy sınırdan geçti. Askeri unsurların Suriye'de ihtiyaç duyulan bölgelere konuşlandırılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA