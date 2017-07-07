Suriye'ye arazi tipi araç ile otomobil gönderimine devam ediliyor



KİLİS - Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Özgür Suriye Ordusu'na arazi araçları ile otomobil gönderilmesi sürüyor.

Suriye geçici hükumeti tarafından yurt dışından alınan kamyonet tipi arazi araçları ile otomobiller gemilerle İskenderun'a deniz yolu ile getirildi. Burada çekici tırlara yüklenen kamyonet tipi arazi araçları ile otomobiller Kilis'e getirildi. Çok sayıda arazi tipi araç ile otomobiller tırların üzerinde Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'nin Azez ilçesine gönderildi. Arazi tipi araçlar ile otomobillerin Özgür Suriye Ordusu tarafından kullanılacağı öğrenildi.