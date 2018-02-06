Suriye'ye 611 Milyon Liralık Yardım İçin Protokol

GAZİANTEP'te, Suriye'ye yapılacak 12 projeden oluşan yaklaşık 611 milyon liralık yardım için Suudi Arabistan'da kurulu Kral Salman Vakfı ile 7 uluslararası yardım kuruluşu arasında protokol imzalandı. Türkiye'den İHH İnsani Yardım Vakfı da 3 milyon dolarlık yardımla projede yer aldı.

Gaziantep'te bir otelde düzenlenen imza törenine; Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Abdul Karim El Khereije, Gaziantep Vali Vekili Halil Uyumaz, Kral Selman Vakfı Genel Müdürü Abdullah El Ruvyeli, AFAD İl Müdürü Sinan Atakan, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Sekreteri Yavuz Dede ile uluslararası yardım kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

İmza töreninde konuşan Abdullah El Ruveyli, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in himayesindeki vakfın, Suriye halkına yardım etmek için 12 yardım kuruluşuyla ortak projeler yürüteceğini belirterek şunları dedi:

"Projelerin toplam bedeli 608 milyon 705 bin 808 Suudi Arabistan Riyali olacak. Yani 611 milyon lira. Amacımız Suriyelilerin insani anlamdaki sıkıntılarını gidermek. Suriye'nin en çok desteğe ihtiyaç olan bölgelerinde yürütülecek projeler güvenlik, sağlık, barınma, eğitim, tarım, yaşam koşullarının güçlendirilmesi, psiko-sosyal destek, koruma ve sosyal uyum gibi değişik alanları kapsayacak. Suudi Arabistan'ın yardımlarına baktığımızda acil programlar söz konusu. Stratejik anlamda ihtiyaçlara yanıt verme projemiz çerçevesinde yapmaktayız bütün bunları. Suriye halkını kendi ayakları üzerinde durabilecek bir hale getirmeyi planlıyoruz. Türkiye'deki bütün kardeşlerimize, Türk Hükümetine, sivil toplum kuruluşlarına verdikleri destek ve yardımlarımızı kolaylaştırma anlamında sundukları hizmetler için çok teşekkür ediyoruz. İşbirliğimizi artırmak istiyoruz. Yüce Allah bütün bu projelerimizi başarıyla tamamlamayı nasip etsin ve en kısa zamanda kardeş Suriye halkının çektiği sıkıntılar sona ersin."

Vali Yardımcısı Halil Uyumaz ise Gaziantep'te 450 bin Suriyelinin yaşadığını, kentteki Suriyelilere ellerinden gelen yardımı yaptıklarını belirtti. Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak ve Türkiye'nin sınır güvenliğini muhafaza temek için başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nın başarılı şekilde devam ettiğin aktaran Uyumaz, "Bu operasyon bölgemize huzur ve güven getirecektir. Biz müminler olara kardeşiz. Sınırlarımız ayrı olsa da hepimiz kardeşiz. Dolayısıyla herhangi bir İslam ülkesinde yapılan ızdırabı yüreğimizde duyarız. Gücümüzün yettiği kadar da birbirimize yardımcı oluruz. Ben inanıyorum ki bu yardımların yarın Ortadoğu'ya ve tüm İslam alemine birer huzur, güven ve kardeşlik duygusu olarak yeşereceğine inanıyorum" diye konuştu. Konuşmaların ardından Abdullah El Ruveyli ile 7 yardım kuruluşu arasında protokol imzalandı. İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Sekreteri Yavuz Dede de, projeye 3 milyon dolarlık destekte bulunduklarını söyledi. Anlaşma kapsamında, İHH 3 milyon dolarlık hibe ile Suriye'nin Halep iline bağlı Azez ilçesinde sahra fırını kurarak 9 ay boyunca günlük 50 bin 800 ekmek üretecek. Guta'da kurulacak fırında yine 5 ay boyunca günlük 30 bin 400 ekmek pişirilerek yardıma muhtaç insanlara ulaştırılacak. Yine proje kapsamında 155 fakir aileye birer inek ile 3 aylık yem desteği, 164 aileye 3'er koyun ile 3 aylık yem desteği sağlanacak. Ayrıca Guta'da 5 bin 633 gıda kolisi ve 6 ay boyunca ihtiyaç sahiplerine 200 bin porsiyon yemek dağıtılacak. - Gaziantep