Suriye'ye 30 tırlık yardım gönderildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Suriye'ye 30 tırlık yardım gönderildi

09.12.2020 17:34 | Son Güncelleme: 09.12.2020 17:40

- Suriye'ye 30 tırlık yardım gönderildi Türkiye Diyanet Vakfı ile Malezya Mapim Yardım kuruluşu işbirliğiyle 30 tır yardım konvoyu Kilis'ten Suriye'ye uğurlandı.

- Suriye'ye 30 tırlık yardım gönderildi

KİLİS - Türkiye Diyanet Vakfı ile Malezya Mapim Yardım kuruluşu işbirliğiyle 30 tır yardım konvoyu Kilis'ten Suriye'ye uğurlandı.

Yardım konvoyu uğurlama töreni kuran-ı kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra Malezya Mapim Yardım Kuruluşu Başkanı Dr. Sina Arabi, Suriye'ye geçişten bu yana yardım ettiklerini ifade ederek, "Bugün 30 tırlık yardım konvoyunu Suriye'ye uğurluyoruz. Türkiye Diyanet Vakfına teşekkür ediyorum, bizimle işbirliği yaptıkları için, 2020 yılında dünya korona virüs ile uğraşırken, mazlumlara biz yardımlara devam ettik. Bizlere Korona ile savaşın başladığını, yardım savaşının bittiğini söylenmesine rağmen esas savaş şimdi başlamıştır diyerek, Suriyeli kardeşlerimize insanı yardımlarımızı attırarak sürdüreceğiz. Mapim olarak Suriyeli kardeşlerimize yardım götürüyoruz. Kışın geldiği şu zamanlarda özellikle soba, battaniye, diğer insanı yardım malzemelerini götürdük. 2021 yılında daha fazla yardım edeceğiz" dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı Müteveklli heyeti 2'inci Başkanı Dr. İhsan Açık ise yaptığı konuşmada, Malezya Mapim Yardım kuruluşa teşekkür ettiğini ifade ederek, "Malezya Mapim ile iyi bir ortaklığımız, paydaşlığımız var. Hedefimiz, insanı yardım başta olmak üzere, bütün yardım ve faaliyetleri, kalıcı hale gelmesidir. Suriyeli kardeşlerimizin bu sıkıntılı durumdan kurtarılmasıdır. Şuan itibariyle 30 tır yardımı Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye uğurluyoruz" diye konuştu.

İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'in yaptığı duanın ardından 30 tırlık yardım konvoyu Suriye'ye uğurlandı.

Suriye'ye 30 tırlık yardım gönderildi
Suriye'ye 30 tırlık yardım gönderildi
Suriye'ye 30 tırlık yardım gönderildi
Suriye'ye 30 tırlık yardım gönderildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ

İlgili Haberler

Sivas Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine 500 lira yakacak yardımı
Sivas Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine 500 lira yakacak yardımı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan Perihan Savaş
Spor Abdullah Avcı Ali Palabıyık Rıza Çalımbay Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Suriye'ye 30 tırlık yardım gönderildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 17:40:36. #1.15#
title