GAZİANTEP Suriye'ye 215 JÖH gönderildi
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GAZİANTEP Suriye'ye 215 JÖH gönderildi

10.03.2021 18:44 | Son Güncelleme: 10.03.2021 19:06

Suriye'ye 215 JÖH gönderildiELAZIĞ'dan Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için görevlendirilerek yola çıkan 215 Jandarma Özel Harekat (JÖH) personelinin bulunduğu otobüs konvoyu, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Suriye'ye 215 JÖH gönderildi

ELAZIĞ'dan Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için görevlendirilerek yola çıkan 215 Jandarma Özel Harekat (JÖH) personelinin bulunduğu otobüs konvoyu, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesindeki Serdarlar Özel Hareket Tabur Komutanlığı'ndan yola çıkan 215 komandoyu taşıyan 6 otobüs, İslahiye'ye ulaştı. Hatay yönünde geniş güvenlik önlemleri altında hareket eden konvoydaki komandoların Suriye'nin Afrin kentine bağlı Raco bölgesinde görevlendirileceği öğrenildi.

GAZİANTEP Suriye'ye 215 JÖH gönderildi
GAZİANTEP Suriye'ye 215 JÖH gönderildi
GAZİANTEP Suriye'ye 215 JÖH gönderildi
GAZİANTEP Suriye'ye 215 JÖH gönderildi
GAZİANTEP Suriye'ye 215 JÖH gönderildi
GAZİANTEP Suriye'ye 215 JÖH gönderildi
GAZİANTEP Suriye'ye 215 JÖH gönderildi
GAZİANTEP Suriye'ye 215 JÖH gönderildi
GAZİANTEP Suriye'ye 215 JÖH gönderildi
GAZİANTEP Suriye'ye 215 JÖH gönderildi
GAZİANTEP Suriye'ye 215 JÖH gönderildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK

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