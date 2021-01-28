Suriye'ye 10 tır insani yardım malzemesi gönderilecek
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Suriye'ye 10 tır insani yardım malzemesi gönderilecek

28.01.2021 12:01 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:04
Suriye'ye 10 tır insani yardım malzemesi gönderilecek

Kocaeli'de Suriye'ye gönderilmek üzere 10 tır yardım malzemesi toplandı.

Kocaeli'de Suriye'ye gönderilmek üzere 10 tır yardım malzemesi toplandı.

Hayrat İnsani Yardım Vakfı, Gölcük ilçesinde de un, patates, kuru soğan, kuru erzak olmak üzere 2 tır yardım hazırladı.

Hayrat İnsani Yardım Vakfı Gölcük Temsilcisi Resul Bayazıt, yaptığı açıklamada, Suriye'de yaşanan dramın devam ettiğini belirtti.

Bayazıt, "Suriye'de yaşanan savaştan dolayı mağdur olan Suriye vatandaşlarına ülkemizden çeşitli yardımlar yapılırken bugün de vakfımızın önderliğinde başlatılan yardım kampanyasına İzmit ve Gölcük'ten toplam 10 tır gıda yardımını topladık. Toplanan bu yardımlar, yarın yapılacak törenle Suriye'ye uğurlanacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Haner

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