Suriye ve Türkiye'den Çocukların Hayalleri Kitap Oldu
Gaziantep'te yürütülen bir proje kapsamında biraraya getirilen Türkiye ve Suriye'den 40 çocuğun 6 ay süren atölye çalışmaları sonucunda hayallerini kaleme dökerek oluşturdukları ortak hikaye kitaplaştırıldı.
GAZİANTEP (DailyMotion.com) - Gaziantep'te yürütülen bir proje kapsamında biraraya getirilen Türkiye ve Suriye'den 40 çocuğun 6 ay süren atölye çalışmaları sonucunda hayallerini kaleme dökerek oluşturdukları ortak hikaye kitaplaştırıldı. Türkçe ve Arapça dillerinde yazılan kitaba "Gökçe" ismi verildi
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