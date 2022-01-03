Suriye ve Türkiye'den Çocukların Hayalleri Kitap Oldu - Haberler
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Suriye ve Türkiye'den Çocukların Hayalleri Kitap Oldu

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Gaziantep'te yürütülen bir proje kapsamında biraraya getirilen Türkiye ve Suriye'den 40 çocuğun 6 ay süren atölye çalışmaları sonucunda hayallerini kaleme dökerek oluşturdukları ortak hikaye kitaplaştırıldı.

GAZİANTEP (DailyMotion.com) - Gaziantep'te yürütülen bir proje kapsamında biraraya getirilen Türkiye ve Suriye'den 40 çocuğun 6 ay süren atölye çalışmaları sonucunda hayallerini kaleme dökerek oluşturdukları ortak hikaye kitaplaştırıldı. Türkçe ve Arapça dillerinde yazılan kitaba "Gökçe" ismi verildi

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Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 520 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi yaşamını yitirdi.

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