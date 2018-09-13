Suriye ve Sınır Hattına Askeri Sevkiyat Sürüyor (2)

SEVKİYAT SÜRÜYOR

Kilis'ten Hatay'ın Suriye sınırına askeri personel ve araç sevkiyatı akşam saatlerinde de devam etti. Aralarında iş makineleri de bulunan askeri konvoy, güvenlik önlemleri eşliğinde Hatay'ın Hassa ilçesi yönüne ilerledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Araçların geçişi

Zırhlı aracın tırlar ile taşınması

Obüslerin tırlar ile taşınması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 185 MB

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