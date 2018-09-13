Suriye ve Sınır Hattına Askeri Sevkiyat Sürüyor (2)
SEVKİYAT SÜRÜYORKilis'ten Hatay'ın Suriye sınırına askeri personel ve araç sevkiyatı akşam saatlerinde de devam etti.
SEVKİYAT SÜRÜYOR
Kilis'ten Hatay'ın Suriye sınırına askeri personel ve araç sevkiyatı akşam saatlerinde de devam etti. Aralarında iş makineleri de bulunan askeri konvoy, güvenlik önlemleri eşliğinde Hatay'ın Hassa ilçesi yönüne ilerledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Araçların geçişi
Zırhlı aracın tırlar ile taşınması
Obüslerin tırlar ile taşınması
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 185 MB
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