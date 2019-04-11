Suriye ve Mardin Mutfağı Kadın Lokantasında Buluştu

Mardin'in Yeşilli ilçesinde, Kadın Emeğinin Kalkınması ve İyileştirilmesi Kooperatifince (KEKİK) açılan lokantada Suriye ile Mardin'in yöresel lezzetleri sunuluyor.

Yeşilli Kaymakamlığı ve Hayata Destek Derneğinin, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine (UNHCR) sunduğu projenin kabul edilmesinin ardından Alman Caritas'ın finansmanıyla kurulan Kadın Emeğinin Kalkınması ve İyileştirilmesi Kooperatifi (KEKİK), Mardinli ve Suriyeli kadınların çalıştığı KEKİK Lokantasını açtı.

Kaymakamı Ömer Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, lokantayı açmadan önce Yeşillili ve Suriyeli kadınlara uzman ekip tarafından eğitim verildiğini söyledi.

Eğitimin ardından kadınlara düzenli gelir elde etmeleri için lokanta açtıklarına işaret eden Bilgin, şöyle konuştu:

"Kazanılan her bir kuruş onların adına açmış olduğumuz bir hesaba aktarılıyor. Bu projenin devamı için gerekli olan öz kaynağı sağlanması için çalışıyoruz. KEKİK projeleriyle 50 kadına istihdam sağladık. Lokanta da 2 Suriyeli aşçı var. Gelen misafirler menüde hiç ismini bilmedikleri Suriye yemeklerini gördükleri zaman onlardan yemek istiyor. Yedikten sonra çok beğeniyorlar."

Hayata Dair Derneği İletişim Kaynakları Program Yöneticisi Mustafa İşle ise KEKİK projeleri ile kadınlara halı dokuma eğitimi de verdiklerini belirterek, lokantada 2'si Suriyeli 10 kadının çalıştığını ifade etti.

Caritas temsilcisi Claudio Moser da projeyle kadınların güçlendirilmesini hedefleyen projenin kadınlara gelir sağlamasının önemine işaret etti.

Daha sonra kadınlar, Suriye ve yöresel Mardin mutfağından hazırladıkları menüleri açılışa katılanlara ikram etti.

Lokantanın açılışına, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Vali Yardımcısı Bahattin Çelik, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, AK Parti Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir katıldı.

Kaynak: AA