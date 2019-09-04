Suriye ve Irak'ta 500 Alman cihatçı var

04.09.2019 22:33

Suriye ve Irak'ta 500 kadar Alman cihatçı IŞİD ve El Kaide saflarında savaşıyor. Cihatçı Almanların arasında kadınların sayıları da oldukça fazla.Alman hükümetinden yapılan açıklamada Suriye ve Irak'ta en az 500 Alman vatandaşı IŞİD üyesinin bulunduğunun tahmin edildiği belirtildi.



Federal İçişleri Bakanlığı'nın, Hür Demokrat Parti (FDP) iç politika sözcüsü Konstantin Kuhle tarafından yöneltilen soru önergesine verdiği yanıta göre, halen savaş bölgelerinde 480 IŞİD destekçisi Alman var.



Yanıtta, Suriye ve Irak'taki 18 yaşından büyük cihatçı Almanların 119'unun cezaevinde bulunduğu ya da başka yöntemlerle tutuklu oldukları bilgisi verilirken, diğerlerinin değişik bölgelerde faal oldukları kaydedildi.



İçişleri Bakanlığı'nın yazılı yanıtına göre Suriye ve Irak'taki iç savaş bölgelerindeki Almanların çoğunluğu 110 kişi ile Suriye'de bulunuyor. Suriye'deki Alman vatandaşlarının 37'si erkek, 73'ü kadın. Irak'ta tutuklu bulunan 9 Alman vatandaşından üçü erkek, altısı kadın. Bölgedeki Almanların büyük kısmı tutuklu değil ve IŞİD'in etkili olduğu bölgelerde serbest hareket edebiliyorlar.



"Geri dönen cihatçılar güvenlik riski oluşturacak"



İçişleri Bakanlığı bölgeye giden Alman vatandaşları ile ilgili somut bilgilere sahip olunmamakla birlikte 89 kişinin Irak veya Suriye'de tutuklu oldukları, 165'i hakkında ise Almanya'da haklarında yabancı bir terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla dava açıldığı ya da soruşturma başlatıldığı bilgisini verdi.



FDP'li Konstantin Kuhle, hükümetin bölgedeki yarısından fazlası Alman vatandaşı olan 360 kişinin konumlarından haberdar olmadığını söyledi. Bu kişilerin yarıya yakınının Almanya'da oturum hakkı bulunuyor. Kuhle bu kişilerin Almanya'nın bilgisi ve denetimi dışında ülkeye dönmeleri halinde büyük bir güvenlik riskinin ortaya çıkacağını belirtti. Kuhle, geri dönecek cihatçı Almanların daha sıkı denetlenmeleri için acilen önlem alınmasını istedi.



200 Alman savaşçı öldü Federal hükümetin açıkladığı verilere göre ise bin 50 İslamcı Almanya'dan Suriye ve Irak'a gitti. Açıklamada bunların yarısının IŞİD, El Kaide ya da diğer radikal İslamcı örgütler adına savaştıkları ya da onlara destek verdiklerine dair somut bilgiler bulunduğu kaydedildi.



Aynı açıkmaya göre bugüne dek bölgeye gidenlerin üçte biri Almanya'ya geri döndü, 200 kadarı ise çatışma ya da diğer nedenlerden dolayı yaşamlarını yitirdi.



Öte yandan insani yardım kuruluşları Irak ve Suriye'deki mülteci kamplarında tutulan IŞİD'çi Alman kadınları ile çocuklarının Almanya'ya getirilmesine yönelik çalışmalar yapıyor.



Alman yardım kuruluşu Medico International, Alman hükümetinden Suriye'deki mülteci kamplarında tutulan IŞİD'e katılmış Alman kadın ve onların çocuklarının Almanya'ya getirilmesini talep etti.



Medico International'in verilerine göre, Suriye'deki kamplarda anne veya babası Alman olan 117 çocuk bulunuyor. Kamplarda Almanya ile bağlantılı 120'den fazla IŞİD yanlısı kadının kaldığı tahmin ediliyor. Bu kadınların yüzde 90'ınından fazlasının da Alman vatandaşı olduğu belirtiliyor. Bu bağlamda bölgedeki Alman vatandaşı çocukların ülkeye getirilmesine başlandı. İlk aşamada mülteci kampında barınan 2 ve 7 yaş arasında üç öksüz çocuk ve bir hasta bebek büyükanne ve büyükbabalarının refakatinde Almanya'ya getirildi.



AFP/TY/GA



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