Son dakika haberi: MSB: PKK/YPG'li 3 terörist, etkisiz hale getirildi - Haberler
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Son dakika haberi: MSB: PKK/YPG'li 3 terörist, etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: MSB: PKK/YPG'li 3 terörist, etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Suriye ve Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda, 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Suriye ve Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda, 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist, SİHA operasyonu ile etkisiz hale getirildi. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK/YPG'li terörist de kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.


Son dakika haberi: MSB: PKK/YPG'li 3 terörist, etkisiz hale getirildi

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