Suriye üzerinden gelen kum ve toz fırtınası Kilis'te etkili oldu



KİLİS - Suriye üzerinden gelen kum ve toz fırtınası Kilis'te etkili oldu.

Dün gece geç saatlerinden itibaren Kilis'te etkili olmaya başlayan ve rüzgarla kısa sürede kentin geneline yayılan toz bulutu, hayatı olumsuz etkiledi. Toz bulutu nedeniyle vatandaşlar nefes almakta güçlük çekti.

Kilis'te yılda bir kaç kez toz bulutu ile karşılaştıklarını belirten vatandaşlar, "Bugün nefes almakta zorluk çekiyoruz. Yolda yürümek bile imkanız hale geldi" diye konuştu.

Öte yandan uzmanlar, astım ve nefes darlığı olan vatandaşların tozlu havalarda dışarı çıkmamaları gerektiğini belirtti.