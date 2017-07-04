Suriye Uyruklu Şahıs, Tartıştığı Vatandaşı Bıçaklayınca İlçe Karıştı

Suriye uyruklu şahıs, tartıştığı vatandaşı bıçaklayınca ilçe karıştı



KASTAMONU - Kastamonu'da Suriye uyruklu şahıs, tartıştığı vatandaşı bıçaklayınca ilçede gerginlik yaşandı. Bir gurup vatandaş, olayın yaşandığı bölgeye gidince ilçede panik oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Cumhuriyet Meydanında ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu şahıs ile Murat A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Suriye uyruklu vatandaş, Murat A.'yı bıçakladı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Murat A., buradaki ilk müdahalesinin ardından Özel Kastamonu Anadolu Hastanesine sevk edildi.

Olay sonrası ilçede toplanan bir gurup vatandaş, Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne gelerek Suriye uyruklu vatandaşa linç girişiminde bulunmak istedi. Zaman zaman kızgın gurup ile polis ekipleri arasında tartışma yaşanırken olası taşkınlıklara karşı Kastamonu'dan Taşköprü ilçesine çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

Taşköprü Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel ile Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, kızgın grubu sakinleştirmeye çalıştı.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, kızgın gruba seslenerek vatandaşların duyarlılığını anladığını ve emniyet güçlerinin tahkikatını sürdürdüğünü kaydetti.

Emniyet güçlerinin ve Cumhuriyet Savcılığının konu hakkında gerekli çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Başkan Arslan, "Sizlerin burada şuanda beklemenizi gerektirecek bir şey yok. Beklemenizin bir yararı yok. Emniyet güçleri arkadaşlarımız konuya hakim, olayla ilgili prosedürlerini devam ettiriyor. Dolayısıyla arkadaşlarımız buradan dağılsınlar" dedi.