Suriye uyruklu PKK/PYD'li terör örgütü üyesi Afyonkarahisar'da yakalandı - Haberler
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Suriye uyruklu PKK/PYD'li terör örgütü üyesi Afyonkarahisar'da yakalandı

Suriye uyruklu PKK/PYD'li terör örgütü üyesi Afyonkarahisar'da yakalandı
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Türkiye'ye illegal yollarla giren Suriye uyruklu PKK/PYD'li terör örgütü üyesi, Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.

Türkiye'ye illegal yollarla giren Suriye uyruklu PKK/PYD'li terör örgütü üyesi, Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yabancı uyruklu kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kimliğini ibraz edemeyen kişinin yüz tanıma sistemindeki sorgulamasında 2020 yılında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "PKK/PYD silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan işlem yapılan ve süresiz sınır dışı kararı verilen Suriye uyruklu Muhammed Y. olduğunu tespit etti.

Türkiye'ye illegal yollarla girdiği belirlenen PKK/PYD'li terör örgütü üyesi Muhammed Y, gözaltına alındı.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

Karahisar, Suriye, Terör, PKK, Güncel, Haber

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