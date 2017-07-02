KAYSERİ'de Suriye uyruklu kadın, parmaklarını kıyma makinesine kaptırdı. Kıyma makinesi ile hastaneye götürülen Suriyeli kadın, çağırılan İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması ile kurtarılarstedavi altına alındı.



Merkez Melikgazi İlçesine bağlı Eskişehir Bağları Mahallesinde oturan Suriye uyruklu kadın, evde bulunan kıyma makinesine parmaklarını kaptırdı. Genç kadın, komşularının yardımı ile parmaklarını kaptırdığı kıyma makinesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine getirildi. Acı içerisinde kıvranan Suriyeli kadının parmakları makinenin dişli kısmına girdiği için hastaneye itfaiye ekibi çağrıldı. İtfaiye görevlileri demir kesme makası ile kıyma makinesi keserek Suriyeli kadının parmaklarını sıkıştığı yerden çıkardı. Talihsiz kadın hastanede tedavi altına alındı.



- Kayseri