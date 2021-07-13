Suriye uyruklu DEAŞ sanığına delil yetersizliğinden beraat
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Suriye uyruklu DEAŞ sanığına delil yetersizliğinden beraat

Suriye uyruklu DEAŞ sanığına delil yetersizliğinden beraat
Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında görülen davada tutuklu yargılanan Suriye uyruklu Gassan E., delil yetersizliğinden beraat ederek, tahliye edildi.

KAYSERİ'de DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında görülen davada tutuklu yargılanan Suriye uyruklu Gassan E., delil yetersizliğinden beraat ederek, tahliye edildi.

Kayseri'de polis ekiplerinin geçen mart ayında yaptığı operasyon sonucu Suriye uyruklu Gassan E., DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelide örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gassan E., 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Gassan E. hazır bulundu. Tercüman eşliğinde savunma yapan ve suçlamaları kabul etmeyen  Gassan E.,  "İftira atılıyor. Örgüt ile hiç alakam yok. Suçsuzum. Savaştan kaçtım. Mağdur olduk. Beraatimi istiyorum" dedi. Duruşma savcısı sanığın 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık Gassan E.'nin, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan delil yetersizliğinden beraatine ve tahliyesine hükmetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun

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