Suriye uyruklu DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
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Suriye, Güncel

Suriye uyruklu DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

12.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:52
Suriye uyruklu DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında Suriye uyruklu sanık Ahmed El M. ve avukatı hazır bulundu.

Suriye'nin Rakka kentinde eğitim aldığı ve terör örgütü DEAŞ adına savaştığı iddiasıyla yargılanan sanık, yeminli tercüman eşliğinde yaptığı savunmada suçlamaları kabul etmedi.

DEAŞ üyesi olmadığını öne süren sanık, tahliyesini ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ahmed El M'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Kaynak: AA

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