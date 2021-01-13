Suriye uyruklu bir kişi, 2 ablasını bıçakladı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Suriye uyruklu bir kişi, tartıştığı 2 ablasını bıçakla yaraladı.

Aydınlıkevler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir apartmanın 2. katındaki dairede Suriye uyruklu bir kişi, 2 ablasıyla henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Bir süre sonra kavgaya dönüşen olayda zanlı, 2 ablasını bıçakladı.

Apartmandaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kız kardeşler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, zanlı ve babasını gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin