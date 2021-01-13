Suriye uyruklu bir kişi, 2 ablasını bıçakladı
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Suriye uyruklu bir kişi, 2 ablasını bıçakladı

13.01.2021 16:10 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:15

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Suriye uyruklu bir kişi, tartıştığı 2 ablasını bıçakla yaraladı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Suriye uyruklu bir kişi, tartıştığı 2 ablasını bıçakla yaraladı.

Aydınlıkevler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir apartmanın 2. katındaki dairede Suriye uyruklu bir kişi, 2 ablasıyla henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Bir süre sonra kavgaya dönüşen olayda zanlı, 2 ablasını bıçakladı.

Apartmandaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kız kardeşler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, zanlı ve babasını gözaltına aldı.

Suriye uyruklu bir kişi, 2 ablasını bıçakladı
Suriye uyruklu bir kişi, 2 ablasını bıçakladı
Suriye uyruklu bir kişi, 2 ablasını bıçakladı
Suriye uyruklu bir kişi, 2 ablasını bıçakladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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