Suriye Ulusal Diyalog Kongresinde İki Komite Oluşturuldu

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresinde örgütsel ve seçim gözlemi olmak üzere iki komite oluşturuldu.

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresinde örgütsel ve seçim gözlemi olmak üzere iki komite oluşturuldu. Suriye milletvekili Ahmad Kuzbari, "İki komitede bir anlaşma sağlandı: Biri örgüt komitesi, diğeri oy kullanma izleme komitesi. Komiteler kurulduktan sonra Suriye'den katılımcılar ve ülke dışında yaşayan insanlar hakkında rapor vererek işe başladı" dedi. - SOÇİ