Suriye Türkmen Meclisi'nden 'vatana dönüş' kararı

SURİYE'deki iç savaş nedeniyle Ankara'da kurulan Suriye Türkmen Meclisi Genel Merkezi'nin, mevcut tüzükte değişikliğe gidilerek, ülkeye taşınması kararı alındı. Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma, Suriyeli Türkmenlere vatanlarına dönme çağrısında bulundu.

Suriye Türkmen Meclisi'nin Gaziantep'teki şubesinde düzenlenen toplantı sonrası Başkan Muhammed Vecih Cuma, açıklamalarda bulundu. Meclisin bizzat Suriye'de sahada olacağını kaydeden Cuma, "Suriye'de Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği ve inisiyatifi ile şartlar değişmiştir. 'Fırat Kalkanı' ve 'Zeytin Dalı' harekatları ile Suriye'de özgür bölgeler ortaya çıkmıştır. Hama, Humus, Dera, Kuneytra ve Şam kırsalı gibi çeşitli bölgelerden bahsi geçen bölgelere zorunlu göçler neticesinde özgürleştirilen bölge, adeta küçük Suriye'ye dönüşmüştür. Bunlardan dolayı Suriye Türkmen Meclisi'nin tüzüğünü değiştirdik. Tüzük değişikliği, meclisin bizzat Suriye'de sahadan yönetilmesini ve Suriye Türkmenlerinin vatanlarına geri dönmesini kolaylaştıracak unsurları içermektedir. Suriye Türkmen Meclisi'nin bu karar ile ana stratejisi, vatana dönüşmüştür. Artık bizim ana karargahımız Ankara'da değil, Suriye Çobanbey'de olacaktır" dedi.

Türkmenlerin Suriye'ye dönüşünü hızlandırmak istediklerini dile getiren Suriye Türkmen Meclisi Genel Koordinatörü Cemil Doğaç İpek ise "Uluslararası hukuk standartlarına uygun olarak yeni bir tüzük ortaya çıkarıldı. Bu tüzükle meclisimiz artık Suriye'nin Halep kentinin Çobanbey bölgesinde sahada faaliyet gösterecek. Bunun en önemlisi ise Suriye Türkmenlerinin Suriye'ye dönüşünü hızlandırmaktır. Bu kapsamda Türkiye'nin desteği ile eğitim, sağlık, iş konularında da çok güzel projelerimiz var" dedi.

Kaynak: DHA

- Gaziantep