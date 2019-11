Suriye Türkmen Meclisi Kongresi yapıldı

24.11.2019 15:55 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:56

SURİYE Türkmen Meclisi Genel Kurul Toplantısı, Suriye'nin Çobanbey beldesinde yapıldı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın da katıldığı egnel kurulda Muhammed Vecih Cuma, yeniden meclis başkanlığı görevine seçildi.

Suriyeli Türkmenlerin tek çatı altında toplanması ile oluşturulan Suriye Türkmen Meclisi, 5'inci Genel Kurul Toplantısı'nı Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılarak güvenli hale getirilen Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Çobanbey beldesinde yaptı. Güvenlik önlemi alınan kurula; Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Kilis Valisi Recep Soytürk, Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Suriye muhalefetinin temsilcileri ile Suriye Milli Ordusu komutanları ve Türkmenler katıldı.

Kaynak: DHA

Toplantının açılışında konuşan Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma, kongrelerini ilk kez ana vatanları olan Suriye topraklarında yaptıklarına dikkat çekti. Konuşması sırasında, yıllar sonra kendi vatanlarında genel kurul yapmanın mutluluğu ile platformda eğilerek yeri öpen Cuma, bir an önce güvenli bölgenin kurulmasını istedi. Suriye'nin huzura kavuşması için teröristlerin ülkeden yok edilmesi gerektiğini belirten Cuma, "Artık dış güçler Suriyelileri bıraksınlar. Biz kendi kaderimizi çok güzel şekilde yazmaya hazırız. Güvenli bölge oluşursa biz çok hızlı şekilde vatanımıza dönüşe hazırız" dedi.Tüm etnik unsurların Suriye'de bir arada yaşaması için Türkmenler olarak çabaladıklarını dile getiren Muhammed Vecih Cuma, "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatı ile hepimizin umudu arttı. Şimdi tüm insanları kucaklayarak Suriye'de barış ve huzurun sağlanmasını istiyoruz" diye konuştu.DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI KIRAN: ÇOBANBEY, SARSILMAZ BAĞIN SEMBOLÜSuriye Geçici Hükümet Başkanı Abdurrrahman Mustafa, Suriye'nin özgürleşmesi noktasında Türkmenlerin büyük bedeller ödediğini ve Türkiye'nin desteği ile umutlarını asla kaybetmediklerini kaydetti. Türkmenlerin bugün uluslararası arenada temsil edilmesinin nedeninin de bu mücadele olduğuna vurgu yapan Mustafa, elde edilen kazanımların korunması gerektiğini söyledi. Sahada ve masada verilen mücadele ile Türkmenlerin rahat nefes aldığını dile getiren Abdurrahman Mustafa, tüm etnik grupların haklarını korumak için de çabaladıklarını söyledi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ise Türkiye'den farklı duygularla ve heyecan içinde Suriye'ye geldiğini söyledi. Türkiye olarak her zaman Suriye Türkmenlerinin yanında olduklarına dikkat çeken Kıran, şöyle konuştu: "Türkiye'nin her zaman arkanızda olduğunu bilmenizi isterim. Bugün Suriye Türkmenleri için tüm Suriye'nin geleceği için yeni bir başlangıç günüdür. Türkmenler büyük acılar çekti, kayıplar verdi. Suriye Türkmenlerine acı çektirerek, şehit ederek varlığını yok edeceğini sananlar bugün buradaki varlığınızla hayal kırıklığı ve hüsrana uğramışlardır. Bizler şehitliği aziz bilen bir medeniyetin mensuplarıyız. Bu yüzden haykırıyoruz şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu topraklarda Türkmen davası güçlenerek yoluna devam edecektir. Bunun en bariz göstergesi de Çobanbey'dir. Çobanbey, sıradan bir şehir belde değildir. Çobanbey esasen Türkiye ile Suriye halkı arasında sarsılmaz bağın sembolüdür. Çobanbey, Suriye'nin geleceği için önemli bir modeldir. Bu nedenle Suriye Türkmen Meclisinin Suriye topraklarında kongreyi toplaması çok anlamlıdır. Burası bir zamanlar DEAŞ'ın, bir dönem farklı terör örgütlerinin hedefindeydi ama başaramadılar. Suriye Türkmenlerinin katettiği başarı diğer etnik gruplar için de örnek olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti olarak tüm etnik grupların çektiği acıların dindirilmesi için çalışıyoruz. Bu birlik ve dayanışma Suriye'nin özgürlüğüne kavuşması için en güzel model ve formüldür. Suriye'nin geleceği aydınlıktır ve bu aydınlık gelecek için Türkiye Cumhuriyeti olarak çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."Yapılan konuşmaların ardından tek liste ile gidilen genel kurulda mevcut başkan Muhammed Vecih Cuma, yeniden başkanlığa seçildi.