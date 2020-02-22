Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Cuma: "Türkiye İdlib'de insanlık adına bulunuyor"

22.02.2020 12:41 | Son Güncelleme: 22.02.2020 12:41

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma, Türkiye'nin İdlib için gösterdiği çabaların insanlık adına olduğunu belirterek, "Türkiye şu an da siyasi, diplomasi ve askeri gücüyle bu bölgede var." dedi.

Cuma, Suriye'nin İdlib bölgesinde yaşanan gelişmelerle ilgili AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bölgede çok büyük bir insanlık dramı bulunduğunu belirterek, sınırların hemen ötesinde 4 milyon insanın yaşadığını ifade etti.

Cuma, "Bunların 1 milyonundan fazlası evinden edilmiş, aile fertleri şehit edilmiş kalanları da bu bölgeye göç etmişler. Bazıları çadırlarda, bazıları ağaçların altında yaşıyor. Burada inanılmaz bir insani dram yaşanıyor. Çok şükür ki bu insanların bir Türkiye'leri var. Türkiye şu an da siyasi, diplomasi ve askeri gücüyle bu bölgede var. Türkiye bu bölgede insanlık adına bulunuyor ve insanlar ölmesin, göç ettirilmesin diye çaba gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Soçi Mutabakatının çatışmasızlık, gerginliğin azalması anlamına geldiğini anlatan Cuma, buna rağmen Esed rejiminin Rusya desteğiyle her yeri bombaladığını belirtti.

"İnanılmaz, çok büyük ve derin bir acı yaşanıyor"



Cuma, İdlib bölgesinin tüm dünyanın ilgisini çektiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Ancak bu insanlara sahip çıkan bir tek Türkiye var. Dün BM Güvenlik Konseyi'nde bir toplantı vardı. Rusya ateşkese karşı vetosunu kullandı. Bu da manidardır. Türkiye dışındaki ABD ve Avrupa ülkeleri ise sadece 'nutuk' verdiler. Biz sahadayız, o insanların yardım elini görmüyoruz. Hatta bir insani yardımlarını görmüyoruz. Tüm dünyaya, insanlığa çağrı yapıyoruz. Burada inanılmaz, çok büyük ve derin bir acı yaşanıyor. Herkesin bu taşın altına elini sokmasını istiyoruz. Türkiye burada ne yapıyorsa insanlık adına yapıyor."

Türkiye'nin İdlib için kurtarıcı ve çözüm önerici davrandığını anlatan Cuma, Esed ve Rusya'nın saldırıları devam ettiği sürece Soçi Mutabakatından bahsetmenin biraz güç olacağını belirtti.

Göç ettirilen insanların gidecek yerinin kalmadığını kaydeden Cuma, "Soçi ve Astana tarafı olarak bizim düşüncemiz öncelikle barış olsun, ikinci aşamada da ise Suriye'nin genel sorunları siyasi çözümüne ulaştırsın. Belli ki savaş isteyen, insanımızı zor durumda bırakmak isteyen bir taraf var. Bu insanlar artık nereye gidecekler. Güneyden kuzeye püskürtülüyorlar. Bunların artık gidecek bir yerleri yoktur. Bir gün gelir bunların bir kısmını Avrupa'da görebiliriz. Macron ve Merkel devreye girdiler. Bir şeyler yapmak istiyorlar. Ama bunların etkisini sahada görmüyoruz." diye konuştu.

Cuma, İdlib'te şehit olan Türk askerlerine baş sağlığı ve yaralılara da acil şifalar diledi.

Kaynak: AA