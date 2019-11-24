Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Kongresi (4)
Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Çobanbey beldesinde Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Kongresi düzenlendi.
24.11.2019 20:25 | Son Güncelleme: 24.11.2019 20:27
Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Çobanbey beldesinde Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Kongresi düzenlendi. Programa katılan Suriye'de muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) Başkanı Nasır el-Hariri konuşma yaptı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Kongresi (4)