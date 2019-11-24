Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Kongresi (3)
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Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Kongresi (3)

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Çobanbey beldesinde Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Kongresi düzenlendi.

24.11.2019 20:19 | Son Güncelleme: 24.11.2019 20:22
Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Kongresi (3)

'de Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Çobanbey beldesinde Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Kongresi düzenlendi. Programa katılan Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Dr. Muhammed Vecih Cuma ve Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu (SMDK) Başkanı Enes el Abde konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Kongresi (3)
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