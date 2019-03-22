Suriye Trump'ı Kınadı, İsrail'e Mesaj Verdi: 'Golan Tepeleri'ni Geri Almakta Kararlıyız'

"İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki egemenliğini tanımanın zamanı geldi" diyen ABD Başkanı Donald Trump'a birçok ülkeden tepki geldi.

Golan Tepeleri'ni 1967 yılına kadar kontrolünde bulunduran Suriye'den yapılan açıklamada Trump, "uluslararası hukuku hiçe saymakla" suçlandı ve kınandı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili de ülkenin resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada "Suriye, Golan'ı elindeki tüm imkanları kullanarak kurtarmakta kararlıdır" mesajını verdi.

Trump'ın açıklamasına Rusya, Türkiye, İran, bazı Körfez ülkeleri ve Avrupa Birliği (AB) de tepki gösterdi.

Rusya, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki egemenliğinin tanınmasının Orta Doğu'da ciddi bir istikrarsızlığa neden olacağı uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, "Umarız açıklama bir çağrı olmanın ötesine geçmez" dedi.

Erdoğan: İşgalin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise "Golan Tepeleri'nin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz" diye konuştu.



İstanbul'daki İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi toplantısında konuşan Erdoğan, "Golan tepeleriyle talihsiz açıklaması bölgeyi yeni bir krizin, yeni bir gerilimin eşiğine getirmiştir" dedi.

Suriye'nin bölgedeki en önemli müttefiki İran da "yasa dışı ve kabul edilemez" olarak nitelediği açıklama nedeniyle Trump'ı kınadı.

Reuters haber ajansına konuşan bir AB sözcüsü de, "uluslararası hukuka istinaden Trump'ın bu kararını tanımayacaklarını" duyurdu.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt Trump'ı uluslararası hukuku hiçe saymakla suçlarken, Mısır, Golan'ı hala Suriye toprağı olarak tanıdıklarını açıkladı.



İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'de işgal, 1981'de ilhak etmişti.

Trump Perşembe günü Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bölgenin istikrarı ile İsrail devleti için stratejik ve güvenlik açısından kritik öneme sahip Golan Tepeleri'nde İsrail Egemenliğini ABD'nin 52 yıl sonra tamamen tanımasının vakti geldi" demişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise "İran'ın Suriye'yi bir platform olarak kullanarak İsrail'i yok etmek istediği bir süreçte cesur bir karar verdiği" gerekçesiyle Trump'a teşekkür etmişti.