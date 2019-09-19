19.09.2019 21:37

- Suriye Telabyad'ta dev yangın

Telabyad'da çıkan yangın bir saat sürdü

TEL ABYAD- Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Telabyad kentinde çıkan yangın yaklaşık bir saat sürdü.

Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Akçakale'nin karşısındaki Suriye'nin Telabyad kentinde, nedeni beli olmayan bir yangın çıktı. Yangın Türkiye'nin sınır ilçesi olan Akçakale'den rahatlıkla görüldü.

Kaynak: İHA