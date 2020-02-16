: Suriye tel abyad'da bomba yüklü araçla terör saldırısı

16.02.2020 22:27 | Son Güncelleme: 16.02.2020 22:28

Tel Abyad'da bomba yüklü araçla terör saldırısı

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 4 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Akçakale'nin karşısında bulunan ve TSK'nın düzenlediği Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Tel Abyad ilçe merkezinde akşam saatlerinde, park halindeki bomba yüklü araç infilak ettirildi. Meydana gelen patlamada 4 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ise yaralandı. Çevredeki ev, iş yeri ve araçlarda da hasara yol açan patlamanın ardından yaralananlar Tel Abyad Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği belirtilen saldırı sonrası güvenlik güçleri, 1 kişiyi gözaltına alırken, Tel Abyad genelinde önlemler artırıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu