Suriye Tarafından Atılan Mermi Gaziantep'te Küçük Kıza İsabet Etti! O Anlar Kamerada
Gaziantep'in sınırının sıfır noktasında bulunan Karkamış ilçesinde Suriye tarafından geldiği iddia edilen bir mermi küçük bir kız çocuğunu yaraladı. Küçük kızın yaralanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Gaziantep'in sınıra sıfır noktasında bulunan Karkamış ilçesinde dün akşam saatlerinde Suriye tarafından geldiği iddia edilen bir mermi ailesi ile birlikte marketin önünde dondurma yiyen küçük kız çocuğunu yaraladı.
DONDURMA YİYEN KIZ KOLUNDAN VURULDU
Akşam saatlerinde annesi ile birlikte alışveriş yaptıktan sonra marketin önünde dondurma yiyen küçük kızın bir anda kolunu tutarak ağlaması üzerine çocuğun yanına yaklaşan annesi küçük kızının kolunun kanadığını fark etti.
KÜÇÜK KIZIN SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Bir anda ne olduğunu anlayamayan çevredekiler daha sonra yerde mermi çekirdeği görmesi üzerine çocuğa mermi isabet ettiğini anlayarak, çocuğu hemen Nizip Devlet Hastanesine götürdüler. Sağlık durumu iyi olan çocuğun yaralanması olayı ile ilgili polis soruşturma başlattı.
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Hani hakim olmuştuk yav basbugum acil ilgilenilmesi gerekir. . düğünde kazayla vurup milleti keklemiste olabilirler iyi araştırmak lazımCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Angajman kuralları gereği merminin geldiği bölge fırtına obusleriyle çok namlulu roket Atar ve F16 larla yerle bir edilmeli çok geçmiş olsun küçük ablaCevap Yaz 1 1 Yayından KaldırHE YAVRUM HE: Aynen aynen. Ucagin ucuna da taramalı bağlarız. Ta ta ta ta vururuz hepsiniYayından Kaldır
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çok gecmis olsunCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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roket atarmı atmışlar. tek yerleşim yeri sınır kapısının orası. arda yollar dağlar evler. arabalar falanCevap Yaz 1 Yayından Kaldır