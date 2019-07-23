Suriye tarafından atılan roket Şanlıurfa'ya düştü: En az 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir evin çatısına roket isabet etmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa valiliğinin aktardığı bilgiye göre Turgut Özal Mahallesi'nde bir evin çatısına Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen iki roketten biri isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Euronews.com'da Görüntüle