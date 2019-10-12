Suriye smo güçleriyle çatışmaya giren pkkypg şüphelisi öldürüldü

12.10.2019 19:54

Barış Pınarı Harekatı 4. gününde devam ederken, bugün kontrol altına alınan Resulayn'de, Suriye Milli Ordusu (SMO) güçlerinin yaptığı yol kontrolü sırasında süphelenilen bir sivil araca dur ihtarında bulunuldu. Araç sürücüsünün durmaması sonrası çatışma çıktı. Araç sürücüsü, SMO güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Yapılan incelemede aracın zırhlı olduğu belirlenirken sürücünün de PKK/YPG'nin sözde komutanlarından birisinin şöförü olduğu değerlendiriliyor.

Kaynak: DHA