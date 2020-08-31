Suriye sınırının sıfır noktasında orman yangını
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Suriye sınırının sıfır noktasında orman yangını

Hatay'ın Yayladağı ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalında iki ayrı noktada çıkan ve rüzgarın etkisiyle Türkiye'ye sıçrayan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Suriye sınırının sıfır noktasında orman yangını
31.08.2020 20:40 | Son Güncelleme: 31.08.2020 20:44

Hatay'ın Yayladağı ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalında iki ayrı noktada çıkan ve rüzgarın etkisiyle Türkiye'ye sıçrayan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yayladağı ilçesine bağlı Çabala Mahallesi karşısında Suriye topraklarında iki ayrı noktada başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle Çalıboğazı ve Dağardı mevkilerinden Türkiye'ye sıçradı. Bölgede hazır bekleyen Yayladağı Orman İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme ekipleri, yangına anında müdahale etti. Yaklaşık 2 dekarlık alanın zarar gördüğü yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Suriye tarafındaki yangın ise rüzgarın ve bölgedeki çatışmaların da etkisiyle artarak devam ediyor. Kahramanmaraş ve Hatay Orman İşletme Şefliğine bağlı 15 itfaiye ve 60 yer yangın söndürme işçisi, olası bir yangın sıçrama ihtimaline karşı bölgede hazır bekletiliyor. - HATAY

Kaynak: İHA

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