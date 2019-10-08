Suriye sınırının sıfır noktasında okul açılışı

08.10.2019 18:38

Mardin'in Artuklu ilçesinin Suriye sınırının sıfır noktasındaki Sakalar köyünde hayırseverler tarafından yaptırılan Emine-Behçet Keleşoğlu İlk ve Ortaokulu hizmete açıldı.

İş adamı Hasan Keleşoğlu ve Kenan Kösen tarafından Mardin'e kazandırılan 9 derslikli okulun açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, eğitimin önemine dikkati çekti.

Eğitim yatırımlarının bütçedeki yerine işaret eden Yaman, "'Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin, devletimizin desteklerinin yanında hayırseverlerimizin de çok büyük destekleri var. Devlet millet iş birliğiyle Türkiye'de önemli yatırımlar yapılıyor. Mardin genç nüfusu fazla olan bir şehir. Nüfusumuzun yüzde 60'ı, 29 yaş ve altında. Yaş ortalamamız 22'lerde. O nedenle eğitim kurumlarına çok fazla ihtiyacımız var." dedi.

"Mardin en eğitimli illerden biri haline gelecek"

Bu kapsamda önemli yatırımlar yapıldığını dile getiren Yaman, Mardin'de yapımı devam eden 100'ün üzerinde okul bulunduğunu bildirdi.

Bu okulların en kısa sürede tamamlanarak eğitim öğretime açılmasını hedeflediklerini anlatan Yaman, yeni yatırımların da hayata geçirileceğini vurguladı.

Mardin'de okul yaptıran hayırseverlere teşekkür eden Yaman, 'Eğitim yatırımlarımız önemli. Bu evlatlarımızı terörden ve diğer kötülüklerden korumak hepimizin görevi. Bu nedenle her şeyi bir kenara bırakıp zamanımızı eğitim hizmetlerine ayıracağız. Mardin bölgedeki en eğitimli illerden biri haline gelecek." ifadelerini kullandı.

Yaman, Mardin'in büyükşehir olmanın avantajıyla geliştiğini, eğitimin yanı sıra altyapı, sosyal donatı, sağlık ve ulaşım alanındaki yatırımların devam edeceğini kaydetti.

102 okulun inşası devam ediyor"

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ise Mardin'deki eğitim yatırımlarına ilişkin bilgi verdi.

Okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Sarı, hayırseverlerden memleketlerine yatırım yapmaları için destek beklediklerini söyledi.

"Mardin şu anda Türkiye'nin okul ihtiyacı olan 8 ilinden biri. Yoğun şekilde kırsaldan şehir merkezine göç var." diyen Sarı, açılışı yapılan 9 derslikli okulda 340 öğrencinin güzel bir ortamda eğitim öğretim göreceğini dile getirdi.

Vali Yaman, hayırsever iş adamı Keleşoğlu ve Kösen'e eğitime katkılarından dolayı teşekkür belgesi ve plaket verdi.

İl Müftüsü İsmail Çiçek'in okuduğu duanın ardından Yaman ve protokol üyelerinin katılımıyla kurdele kesilerek, okulun açılışı yapıldı.

Törene katılanlar derslikleri gezdi, öğrencilerle görüştü.

Kaynak: AA