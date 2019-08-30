Suriye sınırından Ankara'ya çağrı: "Ya sınırı açın ya da garantör sıfatı ile bizi Esad'dan koruyun"

Suriye sınırından Ankara'ya çağrı: "Ya sınırı açın ya da garantör sıfatı ile bizi Esad'dan koruyun"

Rusya ve Suriye savaş uçaklarının İdlib'e yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırmasının ardından Türkiye sınırına doğru yürüyen bir grup gösterici, Şam ve Moskova'nın yanı sıra Ankara'ya da tepki gösterdi.

30.08.2019 22:30

Rusya ve Suriye savaş uçaklarının İdlib'e yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırmasının ardından Türkiye sınırına doğru yürüyen bir grup gösterici, Şam ve Moskova'nın yanı sıra Ankara'ya da tepki gösterdi

Suriye sınırından Ankara'ya çağrı:
Kaynak: Euronews.com

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