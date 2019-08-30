Suriye sınırından Ankara'ya çağrı: "Ya sınırı açın ya da garantör sıfatı ile bizi Esad'dan koruyun"

30.08.2019 21:38

Rusya ve Suriye savaş uçaklarının İdlib'e yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırmasının ardından Türkiye sınırına doğru yürüyen bir grup gösterici, Şam ve Moskova'nın yanı sıra Ankara'ya da tepki gösterdi.



Türkiye'den ya sınır kapılarını açmasını ya da garantör ülke sıfatıyla Beşşar Esad yönetiminin saldırılarını durdurmasını isteyen protestocular, Babülhava Sınır Kapısı, Cisir Şuğur ve sınıra yakın diğer noktalarda gösteriler düzenledi. Euronews.com'da Görüntüle