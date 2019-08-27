Suriye sınırındaki volkanik göller leylekleri misafir ediyor

27.08.2019 14:23

Hatay'da asırlar önce volkanik patlama sonucu meydana gelen kayaların arasında oluşan volkanik göller, kış mevsimini daha sıcak bölgelerde geçirmek üzere göç için kanat çırpan leyleklerin uğrak yeri oldu.

Hassa ilçesinin Suriye sınırına yakın noktasında bulunan göller, özellikle kış aylarında el değmemiş doğası, Amanos Dağları manzarası ve volkanik kayalar arasındaki konumuyla görenleri hayran bırakıyor.

İrili ufaklı çok sayıdaki volkanik göl, bu günlerde kış mevsimini daha sıcak bölgelerde geçirmek üzere göç için kanat çırpan binlerce leyleği misafir ediyor.

Leyleklerin volkanik göllerdeki misafirliği güzel görüntüler oluşturuyor.

Kaynak: AA