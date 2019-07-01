Suriye sınırındaki şehitliğe Türk bayrağı asıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Akdoğan köyünde bulunan şehitliğe Türk bayrağı asıldı.

Şehitliği ziyaret eden Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneği üyeleri, şehitlikteki otları temizledikten sonra 50 fidan dikti.

Dernek üyeleri daha sonra şehitlikteki direğe astıkları Türk bayrağını göndere çekti, şehitler için dua okudu.

Dernek başkanı Murat Kırmızıoğlu, yaptığı açıklamada, vatanın birlik ve bütünlüğü için canını siper eden şehitlere çok şey borçlu olduklarını söyledi.

Şehit ve gazileri her zaman minnetle yad edeceklerini dile getiren Kırmızıoğlu, şunları kaydetti:

"Hem vatan toprağına hem de vatan toprağı için canını siper eden şehitlere sonuna kadar sahip çıkmalıyız. Belki burada yatan şehitlerimizin isimleri unutulmuş olabilir. Canlarını vatan toprakları için feda eden isimlerini saymakla bitiremeyeceğimiz şehitler için dua okuduk. Şehit kanları ile rengini alan Türk bayrağımızı astık. Şehitlerimizin kabirlerini ve çevresini temizledik. Çam fidanlarımızı diktik. Rabb'im onlardan razı olsun."

Kaynak: AA